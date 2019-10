Banche positive, in spolvero anche in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono con segni positivi i titoli bancari di Piazza Affari, in spolvero anche in tutta Europa. L’indice di riferimento FTSE IT Bank guadagna l’1,63% mentre il Benchmark a livello europeo sale dell’1,97%.

Tra i player del comparto, Fineco balza di oltre 4 punti percentuali mentre Unicredit e BPER mostrano un rialzo di oltre il 2%. Quest’ultima beneficia della promozione decisa dagli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno alzato il prezzo obiettivo a 4,4 euro da 4,2 euro precedente.

A seguire fa bene UBI con un +1,95% insieme a Intesa Sanpaolo +1,32%. Banco BPM limita la salita allo 0,61%.

I titoli del risparmio gestito restano nel mirino degli analisti. In vista dei conti di Azimut, attesi migliori del previsto, l’ufficio studi di Akros ha alzato il target price della società a 19 euro dai 18,50 precedenti, giudizio: accumulate.

Gli esperti di Deutsche Bank hanno aggiornato le valutazioni sui titoli del settore dimostrandosi positivi: raccomandazione “buy” per Banca Mediolanum e Banca Generali.