Banche, oggi decisione su nuove audizioni in Commissione

(Teleborsa) – E’ prevista per oggi, 6 dicembre, la decisione dell’Ufficio di presidenza della Commissione di inchiesta sulle banche sulle nuove audizioni compresa quella dell’ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni.

Il Presidente Pier Ferdinando Casini presenterà una proposta di calendario ad una nuova riunione dell’ufficio di presidenza già convocata per oggi alle 18.

“Domani Casini farà una proposta divisa in due” ha spiegato il vicepresidente della Commissione d’inchiesta Renato Brunetta al termine dell’Ufficio di presidenza di ieri.

La prima parte della proposta, ha spiegato, prevede di “andare avanti con il calendario previsto con le audizioni di Vegas, Visco, Apponi, Barbagallo e Padoan e aggiungere quelle del Amministratore Delegato di Deutsche Bank e del vicepresidente della Corte dei Conti. Su questo primo pacchetto c’è consenso e le audizioni si svolgeranno entro il 17 dicembre”.

“Poi – ha proseguito Brunetta – ci sarà un secondo pacchetto, diciamo più caldo, con le proposte di tutti i gruppi rispetto al quale c’è la comune opinione di non porre veti e di dedicare due, tre o quattro giornate di lavori per completare le audizioni richieste come quelle di Consoli, di Ghizzoni o di altri. Sarà un pacchetto di rifinitura con l’obiettivo di non avere veti ma neanche nomi impossibili”.