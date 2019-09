Banche, Natixis accelera sui finanziamenti “green”

editato in: da

(Teleborsa) – Svolta importante di Natixis in senso “green”: da oggi in poi tutti i finanziamenti concessi dalla banca saranno classificati in base al loro impatto sul clima grazie ad un fattore che determinerà il “peso” sull’ambiente.

Questo fattore si chiamerà Green Weighting Factor e garantirà un bonus fino al 50% ai finanziamenti classificati “verdi”, che beneficeranno dunque di una riduzione nell’analisi del rischio (RWA – risk-weighted assets), mentre quelli “marroni” avranno un punteggio negativo a livello di analisi del rischio con un aumento che può arrivare al 24%.

Il Green Weighting Factor rappresenta un nuovo meccanismo per allocare il capitale di ciascun finanziamento in base al suo impatto sul clima e si applica ai finanziamenti concessi da Natixis in tutto il mondo e in tutti i settori di attività (tranne il settore finanziario).

Natixis, facendo propri gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite e contenuti nell’Accordo di Parigi sul clima, incoraggia i suoi team, a parità di rischio di credito, a favorire i finanziamenti verdi.