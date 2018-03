Banche, Morando: “presto risoluzione per chiudere la partita sui rimborsi”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo sta per emanare un decreto legge “per chiudere la partita” sui rimborsi legati alle quattro banche in risoluzione e l’intero comparto del credito. Parola di vicministro all’Economia, Enrico Morando, che lo dichiara al convegno sulla tutela dei consumatori nelle crisi bancarie organizzato alla Camera da Sinistra italiana.

Le dichiarazioni di Morando arrivano dopo che i banchieri italiani sono tornati a consulto con il governo, per stilare un piano che possa agevolare l’uscita dalla crisi del settore creditizio.

“I tempi – ha spiegato Morando – sono brevi, compatibilmente con il fatto che se faccio questo decreto legge, se ho qualcos’altro da sistemare, non voglio venire in Parlamento ogni quindici giorni per convertire un decreto legge sulle banche”. Quindi, ha concluso Morando, “l’obiettivo e’ un solo decreto e chiudere la partita e i tempi sono comunque brevi”.