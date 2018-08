Banche, l’ABI mette online la sesta “pillola” informativa sui mutui casa

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue la campagna informativa dell’ABI, associazione che rappresenta le banche operanti in Italia, per accrescere la consapevolezza finanziaria delle famiglie.

È online la sesta “pillola” video dedicata ai mutui per l’acquisto o la ristrutturazione della casa. Si completa così il percorso formativo e informativo lanciato dall’ABI per chi vuole acquistare casa e per chi è già titolare di un mutuo. Obiettivo dell’iniziativa è contribuire a rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei cittadini rispetto ai finanziamenti per la casa e sulle diverse opportunità messe a disposizione, per scegliere quella più in linea con le proprie esigenze.

L’iniziativa si è sviluppata attraverso la pubblicazione periodica di “pillole” video. Un’azione di sensibilizzazione che l’associazione ha promosso per ricordare le fasi riguardanti la stipula del contratto di mutuo, da quelle antecedenti sino a quelle successive, seguendo idealmente le possibili esigenze conoscitive dei mutuatari o di chi è interessato ad accedere a questo tipo di finanziamento.

Attraverso un linguaggio semplice e accessibile, nei video vengono affrontati i principali quesiti e aspetti che occorre considerare prima di richiedere il mutuo, e sul processo da seguire per ottenere il prestito, utili per acquisire una maggior dimestichezza con alcuni specifici momenti tecnici che caratterizzano questa fase. Particolare attenzione, inoltre, è dedicata alle misure a sostegno dei mutuatari in difficoltà. I successivi approfondimenti, in chiusura di questo percorso, sono dedicati alle opportunità a disposizione del mutuatario per sostituire o estinguere anticipatamente il mutuo, o per modificarne le condizioni.

L’iniziativa di sensibilizzazione si inserisce nell’ambito del Progetto “Trasparenza Semplice”, avviato da ABI con le Associazioni dei Consumatori per promuovere attività destinate a favorire una più efficace semplificazione e accessibilità delle informazioni, a supporto del dialogo tra banche e clienti.