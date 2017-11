Banche: la BCE propone una piattaforma di trading per gli NPL

(Teleborsa) – I crediti deteriorati in seno alle banche europee potrebbero essere trattati su una piattaforma di trading ad hoc.

E’ quanto ipotizza la Banca Centrale Europea in un report nel quale ricorda che alla fine di marzo 2017 nell’Unione Europea il volume lordo dei non performing loans (crediti deteriorati, NPL) ammontava a circa 1.300 miliardi di euro, di cui 921 miliardi si trovano incagliati nei bilanci degli Istituti dell’Area euro.

Per far fronte a questa situazione le autorità europee hanno proposto diverse soluzioni. Tra queste vi potrebbe essere quella di una “piattaforma di scambio che le banche possono usare per raggiungere gli investitori quando vogliono dismettere gli NPL in portafoglio”.

Una simile piattaforma potrebbe diventare un luogo di incontro tra domanda e offerta, tra banche e investitori. Potrebbe inoltre facilitare l’acquisizione degli NPL, ridurne i costi per i potenziali investitori e dunque incrementarne il valore, si legge nel report.

La piattaforma potrebbe essere creata direttamente dalle banche o da un data provider esterno.

Non avrebbe un costo per i singoli Stati, che però potrebbero introdurre norme per facilitarne la creazione e incentivarne l’uso.