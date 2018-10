editato in: da

(Teleborsa) – In un mercato molto sbilanciato in avanti (FTSE MIB +0,93) restano indietro le banche (indice FTSE Italia Banks -0,22%), che risentono delle incertezze relative alla manovra e delle possibili ripercussioni della tassazione maggiorata e del taglio alle deduzioni ventilate dal Governo per banche ed assicurazioni.

La peggiore è Banco BPM con una perdita dell’1,2%, seguita da BPER Banca che retrocede dell’1%. Incerte anche Unicredit (-0,89%) ed Intesa Sanpaolo (-0,10%).