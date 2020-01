editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per i mercati finanziari europei, con il comparto bancario in rimonta sull’allentarsi delle tensioni in Medio Oriente che avevano fatto scattare vendite generalizzate sui listini del Vecchio Continente.

A Piazza Affari in testa al paniere FTSE MIB il titolo BPM, con un rialzo del 3,36%, seguito da FinecoBank +3,24%. In denaro anche Nexi +2,17% e UBI Banca +2,13%. Segni più per UniCredit +1,73% e Intesa SanPaolo +1,45%.