Banche, in Italia ci sono 266 miliardi di NPL lordi da gestire

(Teleborsa) – In Italia ci sono 266 miliardi di NPL lordi da gestire, questa la stima contenuta nell’ottava edizione dell’Osservatorio Npl di Banca Ifis. Per farlo, secondo l’analisi condotta, “c’è bisogno di una vera e propria industria della trasformazione del credito deteriorato: un’industria che abbia come primo compito quello di far tornare in bonis il debitore. Di questo enorme stock di sofferenze, pari al 13% del PIL italiano, 118 miliardi lordi sono ancora iscritti nei bilanci delle banche, mentre sono 154 i miliardi già stati ceduti a fondi, servicer o banche specializzate (dal 2015 a fine dello scorso anno); 7, infine, i miliardi che a fine 2018 si stimano in parte recuperati e in parte “cancellati” in quanto non più esigibili (write-off on recovery) sui portafogli transati.”

In base alla fotografia scattata e dei deal annunciati (trenta le operazioni previste) si stimano transazioni per 50 miliardi lordi entro fine 2019, in flessione rispetto ai 66 miliardi lordi transati nel 2018. Sul totale, circa il 39% potrebbe essere scambiato sul mercato secondario con un balzo a due cifre rispetto l’anno appena trascorso, quando la percentuale delle transazioni sul mercato secondario si era fermata al 2%. Circa il 18% dei crediti deteriorati potrebbe essere coperto dalle garanzie statali su NPL (Gacs): la percentuale è inferiore al 2018 ed è calcolata sulla base della deadline fissata dal legislatore al 6 marzo per la copertura statale; ma qualora ci fosse una proroga, com’è nelle intenzioni del governo, la percentuale potrebbe aumentare.

A livello di numeri si evidenziano il calo delle sofferenze con un meno 49 miliardi per lo stock di bank gross bad loan a novembre 2018 (pari a 118 miliardi) con la previsione di chiusura d’anno a 105 miliardi (-48% su fine 2016), lo stock di NPE che scende a 211 miliardi di NPE bancari (Q3 2018) in diminuzione di 55 miliardi (-21%) rispetto a fine 2017 e il focus sui prezzi con 17 miliardi il prezzo pagato per i portafogli transati nel 2018. Si tratta perlopiù di portafogli misti (48,6 miliardi a cui si sommano 10 miliardi di portafogli secured). Su quest’ultimo dato, di scomposizione dei portafogli, è evidente l’effetto/ incentivo delle Gacs;