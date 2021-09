Banche, Gros Pietro: “C’è spazio per una terza banca italiana”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ritiene che in Italia ci sia “spazio per almeno una terza grande banca italiana” oltre a Intesa e Unicredit. Lo ha affermato a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, aggiungendo “non dimentichiamoci che ci sono altre grandi banche che sono presenti in Italia e che non sono ad azionariato italiano”, come Bnp Paribas e Credit Agricole.

“La concorrenza rende tutti più efficienti e noi saremo contenti perché essere più efficienti ci aiuterà a far concorrenza in Europa”, ha sottolineato il manager.

Parlando della crisi, Gros-Pietro ha affermato che “è anomala, non è né finanziaria né ciclica” ed ora “stiamo crescendo a un ritmo che non abbiamo mai visto negli ultimi 20 anni“. Occorre “far sì che questa velocità la manteniamo”, ha detto il Presidente di Intes

A proposito del PNRR, Gros-Pietro ha affermato che “non era così scontato che si riuscisse a far approvare a livello europeo un piano di questa importanza” e si è detto convinto che le imprese chiederanno i 400 miliardi di euro messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, perché oggi “ci sono obiettivi, possibilità”. Fra le opportunità di investimento ha citato quelli nella lotta al cambiamento climatico e nell’economia sostenibile, affermando “chi investe in queste direzioni avrà il dominio dei mercati nei prossimi decenni”.