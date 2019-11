Banche, Gros-Pietro: Business model deve essere rivoluzionato

editato in: da

(Teleborsa) – “L’attuale business model delle banche è senza futuro. È inutile far crescere la dimensione se il tuo business model è sbagliato, non può essere redditizio. Le banche si devono spostare verso la fornitura di servizi e, soprattutto, devono darsi un altro obiettivo: poichè sono al centro del processo di investimento quindi possono orientare le direzioni, ce n’è una che è fondamentale, ossia quella della sostenibilità ambientale con particolare riferimento al cambiamento climatico che in Italia è già una drammatica realtà. Il cambiamento climatico può essere qualcosa che cambia l’equilibrio tra domanda e offerta.

Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento all’evento “The Italian Banking Conference 2019″ – appuntamento giunto ormai alla Terza Edizione – organizzato congiuntamente da The Ruling Companies e Luiss Business School.

Il Presidente di Intesa Sanpaolo ha quindi ricordato che proprio “ieri abbiamo lanciato un green bond, abbiamo offerto 750 milioni di euro e abbiamo avuto richieste per 3 miliardi, questo dimostra che il mercato crede che questo sia il futuro”.

Interessante il passaggio sull’ESM, al centro del dibattito in questo ore. “Credo che il Meccanismo di Stabilità sia utile per la costruzione europea e per i partecipanti e non vedo particolari minacce”. Si tratta, ha aggiunto, “di una discussione che ha implicazioni tecniche e che ha dato spazio a posizioni politiche. Noi siamo operatori e quando si parla di investimenti in titoli di Stato parliamo sempre di un buon investimento che continueremo a fare. Non pensiamo – ha proseguito – di rivedere la nostra politica di investimenti, sono garanzia di liquidità”.



Parlando dell’Ilva, altro tema “caldo”, ha detto: “Noi speriamo e contiamo sul fatto che il progetto vada avanti. Possiamo soltanto sostenerlo, i modi si vedranno quando il progetto sarà presentato”.

A conclusione, il Presidente di Intesa Sanpaolo ha puntato i riflettori su un altro tema centrale, soffermandosi sull‘equilibrio di genere negli istituti bancari. “Le donne in grado di ricoprire ruoli apicali sono tante. Però quelle al comando sono meno della metà. C’è un disequilibrio che va corretto”.