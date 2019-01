Banche, Giorgetti: al problema Carige potrebbe presto aggiungersi anche Mps

editato in: da

(Teleborsa) – “Nel sistema bancario italiano dopo il problema Carige, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo problema Mps? Forse si, nel senso che gli indicatori di settimana in settimana ci porranno dei temi che non sono stati ancora completamente risolti”. Interrogativi e dubbi manifestati da Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto a Milano alla Scuola di formazione politica della Lega.

“La settimana scorsa abbiamo disposto un Decreto in tema di banche – ha aggiunto – e come ha notato qualcuno è un intervento che assomiglia molto a un altro fatto da quelli di prima, non è esattamente così. Ma siamo al Governo e non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai problemi dei credito”.