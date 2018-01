Banche, EBA avvia stress test il 31 gennaio

(Teleborsa) – The European Banking Authority (EBA) si prepara a lanciare gli stress sulle principali banche dell’Unione Europea il prossimo 31 gennaio. In quella occasione verranno anche pubblicati gli scenari macroeconomici di riferimento per lo svolgimento dei test.

L’autorità bancaria europea ha il compito di esaminare la resistenza dei principali Istituti di credito del Vecchio Continente ad eventuali shock economico-finanziari.

L’edizione 2018 incorpora per la prima volta l’adozione degli standard di bilancio Ifrs9, a regime dal 2018, che sostituisce la Ias39. I nuovi standard sono volti a stimare le perdite attese, non solo quelle realizzate, in capo agli attivi delle banche. I risultati, come già annunciato in una precedente nota dell’EBA, saranno pubblicati il 2 novembre 2018.