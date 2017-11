Banche, Codacons lancia azione risarcitoria per Veneto Banca

(Teleborsa) – In vista dell’udienza preliminare del prossimo 24 novembre sul procedimento relativo a Veneto Banca, Codacons lancia un’azione risarcitoria riservata ai risparmiatori dell’istituto di credito danneggiati.

“Tutti gli azionisti di Veneto Banca – spiega l’associazione di consumatori – possono costituirsi in giudizio per recuperare i propri soldi e ottenere il risarcimento del danno causato dalla perdita di valore dei propri titoli, oltre al risarcimento del danno morale per 10.000 euro”.

“Nell’udienza preliminare del 24 novembre 2017 – prosegue Codacons – tutti gli azionisti che avevano investito i propri risparmi nella banca potranno costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno subito a causa della perdita di valore del proprio pacchetto azionario”.

Il Codacons invita tutti i risparmiatori di Veneto Banca danneggiati ad aderire all’azione risarcitoria entro e non oltre il 18 novembre, scaricando la modulistica pubblicata sul sito dell’associazione.