Banche, Casini Presidente Commissione d’inchiesta: “entro questa legislatura conclusioni importanti”

(Teleborsa) – Pier Ferdinando Casini, da Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario, si mostra ottimista: “Stiamo facendo un lavoro serio ed entro la fine della legislatura c’è la possibilità di arrivare a conclusioni importanti”. Lo ha detto a Bologna, a margine dell’assemblea dei Centristi per l’Europa.

“Per me il lavoro che si sta facendo è serio – ha precisato Casini in risposta a chi chiedeva se appunto entro il termine di questa legislatura si possa arrivare a qualche risultato concreto – e c’è la possibilità già di giungere a conclusioni importanti anche e soprattutto non solo guardando al passato, ma cercando di dare indicazioni precise al legislatore per il futuro, per evitare che certi errori che si sono fatti sulle spalle dei risparmiatori salvaguardino veramente tanti italiani che vanno in banca con fiducia a investire i propri risparmi”. Di fatto, anche per il poco tempo a disposizione, più verso risultati di prevenzione che di punizioni.