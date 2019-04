Banche, Bitonci: doppio binario unica soluzione per evitare intervento UE

editato in: da

(Teleborsa) – Alla fine, è passato il “doppio binario” per il risarcimento ai risparmiatori truffati dalle banche: ristori diretti ai risparmiatori con un Isee sotto i 35mila euro o un patrimonio mobiliare non superiore a 100.000 euro, mentre ci sarà una sorta di arbitrato semplificato per gli altri, che attraverso la tipicizzazione dell’illecito, contrattuale o extra contrattuale, definirà l’eventuale rimborso.

BITONCI: UNICA SOLUZIONE – Quella del doppio binario “è l’unica soluzione possibile per non incorrere in un intervento da parte dell’Unione Europea, che potrebbe essere tragico e drammatico. Una soluzione che media le posizioni, ma è la prima volta che la Commissione apre sulla possibilità che ci siano dei rimborsi forfettari e massivi a una parte de risparmiatori con dei vincoli che posso essere ritenuti abbastanza ampi. Questo è un risultato importante”. Queste le parole del Sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci parlando a Sky Tg24 Economia dell’accordo raggiunto sui rimborsi con le associazioni che rappresentano i risparmiatori.

“Se tutto va bene – ha aggiunto parlando del tempi dei rimborsi – domani in Consiglio dei Ministri e nel fine settimana o la prossima settimana avremo già il decreto attuativo, prima della fine di maggio si potrà aprire il portale e arriveranno le prime richieste”.