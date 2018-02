Banche, assegni e libretti: in arrivo il vademecum targato Abi

(Teleborsa) – Una Guida e un’info-grafica ad hoc per il web sono gli strumenti della campagna informativa messa a punto dall‘Abi per fornire consigli pratici ai clienti e ricordare le principali regole di utilizzo di assegni, libretti al portatore e contanti.

USO CONSAPEVOLE E CORRETTO – “Si sviluppa ulteriormente la campagna di comunicazione “Come utilizzare contanti, assegni, conti e libretti di risparmio o deposito” – si legge in una nota ufficiale- promossa dall’Abi per sensibilizzare i clienti ad un uso consapevole e corretto degli strumenti di pagamento e assicurare un’informazione tempestiva e chiara attraverso una serie di consigli pratici e utili. La campagna si compone ora di due nuovi strumenti, una Guida e un’info-grafica per il web che, attraverso consigli pratici e un linguaggio alla portata di tutti, evidenziano quali sono i piccoli, ma necessari accorgimenti, per evitare spiacevoli conseguenze.

CLIENTI SEMPRE AGGIORNATI – L’iniziativa si propone di illustrare e ricordare le principali regole previste dalle norme sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo, far conoscere nel dettaglio cosa cambia e come fare per adeguarsi.”