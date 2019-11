Banche alla prova del futuro: il business model che verrà

editato in: da

In uno scenario economico globale in continua evoluzione, tra crisi, tensioni commerciali, incognita Brexit, rivoluzione digitale e l’arrivo delle criptovalute, le banche sono chiamate a rispondere alle sfide del futuro.

Che tipo di banca avremo tra 10 anni? Alla luce delle novità digitali e delle norme che regolano il mondo del credito, diventa sempre più urgente interrogarsi sull’evoluzione del settore bancario, partendo dal rapporto tra banca e cliente.

Stiamo assistendo ad una trasformazione che, per effetto dell’evoluzione tecnologica, cambierà profondamente la banca cosiddetta “tradizionale”, quella delle operazioni allo sportello, che avrà un ruolo sempre più marginale. Secondo i dati di Bankitalia, infatti, dei 34mila sportelli del 2008 oggi ne sono rimasti 27mila.

Quale sarà il business model del futuro? Proprio questo – insieme a molti altri – è l’interrogativo che animerà il terzo appuntamento con “The Italian Banking Conference 2019”, evento ideato e promosso congiuntamente da The Ruling Companies e Luiss Business School, in programma giovedì 28 novembre a Roma presso Villa Blanc.

“Questo è un momento di riflessione importante per le banche perché i modelli di business tradizionali sono sempre più sotto tensione a causa dell’innovazione; ma le tecnologie non sono che mere possibilità. L’unica realtà sono le competenze delle persone che governano le organizzazioni. Per questo penso che il futuro sarà di chi avrà le persone più competenti non di chi si doterà solo delle tecnologie più avanzate”, sottolinea Antonio Ambrosetti, AD The Ruling Companies.

Sulla linea degli spunti di riflessione emersi dalle precedenti edizioni dell’evento, anche quest’anno si parirà una finestra di dialogo per favorire il confronto sulle prospettive di sviluppo del Sistema Bancario Nazionale, inserito in un contesto globale in continua evoluzione.

Protagonisti di “The Italian Banking Conference 2019” saranno i vertici delle principali banche italiane, internazionali e i rappresentanti delle principali istituzioni, che delineeranno un panorama a 360° della situazione attuale per anticipare i cambiamenti che impatteranno, da qui al prossimo futuro, sulle realtà bancarie.

Aprirà i lavori, portando i saluti istituzionali, Luigi Abete, Presidente Luiss Business School e BNL. Nel corso della giornata un panel di esperti, leader nei propri settori di appartenenza, prenderà la parola per un confronto sulle tematiche di maggior attualità e interesse, con l’obiettivo di delineare gli scenari futuri.

Si parlerà di Psd2, la nuova direttiva europea sui pagamenti digitali, ma anche di welfare, con una considerazione di fondo a fare da fil rouge: la sfida è appena iniziata e la vincerà chi sarà capace di offrire nuovi servizi, mettendo in campo competenze e strumenti migliori per rispondere più velocemente ai cambiamenti.