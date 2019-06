Banche, Abi: difficile creare campioni UE, ostacoli a fusioni

editato in: da

(Teleborsa) – “La nascita di campioni europei nel settore bancario è difficile, ci sono ancora ostacoli a fusioni e acquisizioni“, afferma il direttore generale dell’ABI, Giovanni Sabatini, presente al convegno “Oltre Basilea”.

Il consolidamento del settore prosegue – ha detto – e “da marzo 2017 a marzo 2019 siamo passati da 431 a 113 banche“.

Un problema importante – sottolinea il direttore generale di Palazzo Altieri – concerne l’incertezza degli investitori su quale sarà il requisito di Cet1 richiesto post-fusione, per il quale “non esiste una formula matematica”, ma sul quale “serve certezza”.

La situazione è complicata – ha ricordato Sabatini – in quanto finché l’Unione bancaria non sarà completata e riconosciuta come unica giurisdizione ci saranno ostacoli che rendono poco efficienti fusioni e acquisizioni”.