Banche, Abi: altre 1000 nuove assunzioni con Fondo occupazione

(Teleborsa) – Altre 1.000 assunzioni/stabilizzazioni a tempo indeterminato da parte di imprese del settore bancario, deliberate nei giorni scorsi da il Fondo per l’Occupazione. Lo comunica ABI (Associazione bancaria italiana) che in una nota sottolinea “la positiva esperienza del F.O.C. che rappresenta uno strumento bilaterale all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e con significativa valenza sociale, tenuto anche conto delle prestazioni sperimentali introdotte lo scorso anno”.

Per questo ABI e Organizzazioni sindacali il 25 febbraio scorso hanno confermato – in attesa di ciò che sarà definito in sede di rinnovo dei contratti di settore – la piena operatività del F.O.C. Dal 2012 a oggi, infatti, il fondo ha finanziato, tra assunzioni e stabilizzazioni, 21.534 domande di prestazione, presentate da 249 imprese del settore, per un impegno complessivo di spesa di oltre 164 milioni di euro. Il 57% delle assunzioni ha riguardato il personale femminile e il 43% gli uomini.