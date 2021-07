Bancari in evidenza a Piazza Affari, Mediobanca in pole

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance dei titoli bancari di Piazza Affari che guidano i rialzi nel principale paniere FTSE MIB. La maglia rosa va a Mediobanca che balza di oltre 2 punti percentuali grazie all’appeal innescato dal nuovo rafforzamento nel capitale della Delfin di Leonardo Del Vecchiovicino al suo obiettivo di salita al 20% del capitale.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di piazzetta Cuccia più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mediobanca. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,18 Euro. Primo supporto visto a 9,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 9,75.



Tra gli altri player del settore, fanno bene inoltre Unicredit (+1,60%), Banco BPM (+1,62%) e Intesa Sanpaolo (+1,43%). Rialzi oltre l’1% anche per BPER.