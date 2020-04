Banca Sistema: rinviato pagamento dividendo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema, riunitosi in data odierna in seduta straordinaria, ha fatto sapere di aver “preso atto della comunicazione di Banca d’Italia, pubblicata in data 27 marzo 2020, con cui quest’ultima, nell’attuale situazione di emergenza legata alla diffusione del Covid-19, al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale delle banche, ha raccomandato, di non pagare dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumere alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 almeno fino al 1° ottobre 2020″.

In un’ottica di adeguamento a tale raccomandazione, nell’attuale “situazione di assoluta straordinarietà e urgenza”, il Cda di Banca Sistema – si legge in una nota – ha, dunque, “deciso di sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, già convocata per il 23 aprile 2020, una nuova relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 all’ordine del giorno, parte ordinaria, intitolato Destinazione dell’utile di esercizio 2019. Delibere inerenti e conseguenti”. Nella relazione la proposta di destinazione dell’utile su base individuale dell’esercizio 2019, pari a euro 29.955.723,45, era indicata come segue: Utili portati a nuovo pari a 22.476.565,61 euro; Dividendo 2019 pari a 7.479.157,84 euro (pari a 0,093 euro per ogni azione ordinaria).

Alla luce della comunicazione di Bankitalia, il Cda – spiega la nota – ha proposto all’Assemblea di “rinviare la decisione e l’mpegno a essa conseguente in merito al pagamento del dividendo (date di stacco, record date e pagamento) alla deliberazione di una nuova assemblea da convocarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, non prima del 1° ottobre 2020, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza o ulteriori raccomandazioni delle Autorità di vigilanza”.

Pertanto, la parte dell’utile netto individuale dell’esercizio 2019, destinata alla distribuzione in favore degli Azionisti in forma di dividendo, non sarà computata a capitale ai fini regolamentari.