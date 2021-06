Banca Sistema rimborsa in anticipo due bond ed emette subordinato

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Sistema ha completato una simultanea operazione di rimborso anticipato di due obbligazioni subordinate Tier 2 ed emissione, per pari importo, di un’obbligazione subordinata Additional Tier 1 (AT1). A livello di Total Capital ratio, l’operazione è neutrale, mentre rafforza il Tier 1 ratio, che al 31 marzo 2021, includendo questa emissione, salirebbe a 15,6% dal 12,8%.

In particolare, la società è stata autorizzata dalla Banca d’Italia a procedere con il rimborso anticipato delle obbligazioni subordinate Tier 2: 2017 – 2027, a tasso variabile (pari a EURIBOR 6M + 4,5%), per complessivi 19,5 milioni di euro; 2019 – 2029, a tasso fisso (pari al 7% annuo), per complessivi 18 milioni di euro. Senza soluzione di continuità ha emesso e collocato un prestito subordinato di classe 1, AT1, per complessivi euro 37,5 milioni di euro.

La nuova emissione per sua natura perpetua, prevede la facoltà per Banca Sistema di rimborsare anticipatamente il prestito al decimo anno. L’AT1, collocata a investitori istituzionali, ha una cedola annuale a tasso fisso pari al 9%. L’emissione è stata sottoscritta, inter alia (5 investitori), dalla Fondazione Pisa, parte correlata di Banca Sistema.