Banca Sistema in rialzo in controtrend al comparto bancario

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per Banca Sistema che si muove in controtrend rispetto agli altri bancari di Piazza Affari.

A dare una spinta alle azioni, alcuni rumors di MF secondo i quali verso la banca in borsa dal 2015, starebbero guardando i fondi di private equity specializzati in istituzioni finanziarie. Secondo il quotidiano, alcuni di questi soggetti starebbero studiando il dossier e potrebbero farsi avanti già in estate.

Lo scenario di breve periodo di Banca Sistema evidenzia un declino dei corsi verso area 1,975 Euro con prima area di resistenza vista a 2,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,95.

