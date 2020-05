Banca Sella con PayDo per pagamenti digitali

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Sella ha stretto un accordo con la start-up fintech PayDo per i pagamenti digitali direttamente dallo smartphone grazie al servizio Plick, che permette di inviare denaro inserendo semplicemente l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.

Grazie all’accordo con PayDo, in cui Banca Sella detiene anche una partecipazione, nei prossimi mesi i clienti dell’Istituto di credito avranno a disposizione Plick, che permette di effettuare pagamenti, anche fuori dai confini nazionali, in modo veloce senza la necessità di inserire l’Iban del destinatario a chiunque all’interno dell’area Sepa, anche se la sua banca non ha ancora integrato il servizio.

“La partnership con PayDo – ha commentato Doris Messina, Chief Digital Transformation Officer della Banca – conferma la strategia di sviluppo di accordi con realtà fintech importanti in un’ottica di open banking”.