Banca Progetto, Gianemilio Osculati nominato Amministratore Delegato

(Teleborsa) – Gianemilio Osculati è il nuovo Amministratore Delegato di Banca Progetto. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Banca, riunitosi in data 5 settembre che ha deliberato la cooptazione di Osculati nel CdA attribuendogli l’incarico.

Nel suo nuovo ruolo, il nuovo Amministratore Delegato guiderà l’ulteriore sviluppo della Banca facendo leva sulla sua profonda esperienza del comparto bancario, maturata sia come consulente di direzione sia in ruoli di vertice in grandi istituti. Inoltre, Osculati apporta alla Banca notevoli competenze nel campo del wealth management.

Banca Progetto è banca multispecialist e opera a oggi sia nel segmento retail sia in quello corporate attraverso le proprie attività nei business della cessione del quinto, dei finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI e del factoring.