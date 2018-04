Banca Progetto, assemblea nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

editato in: da

(Teleborsa) – Disco verde dall’Assemblea dei Soci di Banca Progetto al Bilancio 2017.

I soci hanno inoltre approvato le politiche di remunerazione per l’esercizio 2018 e conferito l’incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2018/2026 alla società KPMG.

La riunione degli azionisti ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020, confermando Andrea Morante Presidente.

Il Consiglio è ora così composto: Andrea Morante (Presidente), Pietro D’Anzi, Mario Adario, Francesco Mancini, Samuele Cappelletti, Enrico Cantarelli (Amministratore Indipendente) e Italo Vitale (Amministratore Indipendente).

Dopo l’adunanza assembleare, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha nominato Vice Presidente Francesco Mancini e confermato l’incarico a Pietro D’Anzi come Amministratore Delegato.