Banca Profilo-Tinaba, rafforzata partnership con piattaforma cinese Alipay

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Profilo e la sua fintech app Tinaba hanno ampliato la loro collaborazione con la piattaforma di pagamenti cinese Alipay, leader nel settore dei pagamenti mobile e gestita da Ant Group. La partnership era iniziata nel 2019 e ad oggi oltre 9.000 esercenti in Italia consentono ai turisti cinesi e agli acquirenti a distanza di utilizzare Alipay come metodo di pagamento.

L’ampliamento della collaborazione ha l’obiettivo di permettere a sempre più negozi di accettare pagamenti tramite i principali wallet mobile dall’Asia e oltre, a partire da Hong Kong e dalla Corea del Sud. L’accordo, inoltre, per la prima volta in Europa, consentirà ai clienti di Tinaba e Banca Profilo, di effettuare pagamenti transfrontalieri tramite QR code direttamente dalla loro app Tinaba al network di merchant Alipay. Il servizio partirà con la rete Alipay in Europa, e potrà crescere in seguito in altri paesi.

“Siamo entusiasti di aver esteso la collaborazione con Alipay: questo accordo consente alla rete di Tinaba di evolversi da domestica a europea – ha commentato Matteo Arpe, fondatore e CEO di Tinaba – Con l’auspicato ritorno a una normale mobilità nei prossimi mesi, i clienti di Tinaba potranno infatti beneficiare di una rete europea”.