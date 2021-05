Banca Profilo, in primo trimestre 2021 utile di 2,8 milioni di euro (+53%)

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Profilo ha registrato ricavi consolidati a 16,9 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in crescita del 29,8% sullo stesso periodo del 2020. Ad aumentare è stata soprattutto la componente dei profitti da operazioni finanziarie, sottolinea l’istituto. il risultato operativo si è attestato a 5,9 milioni di euro (+41,2%), l’utile netto consolidato a 2,8 milioni di euro (+53,4%).

La raccolta totale della clientela è stata in crescita a 5,5 miliardi di euro (+11,4%), grazie all’effetto mercato e alla raccolta netta positiva, mentre è stata confermata la solidità patrimoniale e finanziaria, con CET 1 ratio al 21,4%. A seguito della firma del Memorandum of Understanding e del successivo contratto relativo alla cessione della partecipazione nella controllata svizzera, il resoconto al 31 marzo 2021 è stato redatto considerando la prevista uscita della controllata Banque Profil de Gestion dal perimetro di consolidamento, sottolinea Banca Profilo.

Il settore Private & Investment Banking chiude i tre mesi del 2021 con ricavi netti per 5,8 milioni di euro, in lieve aumento rispetto ai 5,7 milioni di euro del 31 marzo 2020 (+1,2%). I ricavi netti del settore Finanza del primo trimestre 2021 ammontano a 11,5 milioni di euro, contro i 7,9 milioni di euro del corrispondente periodo dello scorso esercizio (+45,0%). “Il risultato è da attribuirsi principalmente al portafoglio di trading (5,5 milioni di euro vs 1,3 milioni di euro), grazie alla strategia di arbitraggio su BTP Italia e alle strategie sul mercato US ed europeo realizzata sul portafoglio di credit – spiega la banca – contributi positivi anche dal desk di market making grazie al posizionamento sulla volatilità, nonché da quello di equity prop grazie alle strategie long/short ed al portafoglio Mid-Small”.

Il settore Attività Estera ha chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi netti per 2,3 milioni di euro (-9,3%). In calo in particolare il margine di interesse (-66,5%) e le commissioni nette (-1,9%). Per quanto riguarda i canali digitali, nel corso dei primi tre mesi del 2021 i costi operativi per lo sviluppo dell’area, in collaborazione con Tinaba, sono pari a 0,7 milioni di euro. In crescita i clienti utilizzatori del servizio di Robogestione con masse a 14,3 milioni di euro.