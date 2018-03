Banca Profilo chiude i 9 mesi con risultati in linea con il 2015

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Profilo ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile dimezzato di 3,3 milioni di euro, rispetto ai 7,6 milioni del 2015, mentre l’utile pre-tasse al netto di ricavi non ricorrenti da investment banking, iniziativa digitale e contributo al Fondo Unico di Risoluzione risulta in linea con il dato del 2015.

Ricavi consolidati in calo del 15,9% a 37,7 milioni di euro, a seguito di minori commissioni da investment banking caratterizzate nel 2015 da due operazioni straordinarie.

La raccolta totale della clientela incluse le attività fiduciarie nette è in crescita del 7,7% a 5,5 miliardi di euro. Positiva la raccolta netta del Private Banking per 401 milioni, con masse in crescita del 10,7%.

Il titolo Banca Profilo oggi sul mercato di Milano mostra un buon guadagno dello 0,5%.