Banca Profilo, assemblea nomina nuovo CdA. Giorgio Di Giorgio presidente

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Banca Profilo ha approvato il Bilancio 2020 (chiuso con un utile netto consolidato a 8,7 milioni di euro e CET1 ratio al 22,3%) e deliberato un dividendo di 0,018 euro per azione (in pagamento il 28 aprile 2021 ed equivalente ad un dividend yield del 7,5%).

I soci hanno determinato in 9 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione che resteranno in carica per i tre esercizi scadenti con l’approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il CdA è composto da: Giorgio Di Giorgio, Fabio Candeli, Paola Antonia Profeta, Maria Rita Scolaro, Giorgio Gabrielli, Giovanni Maggi, Paola Santarelli, Gimede Gigante, Francesca Colaiacovo. Giorgio Di Giorgio è stato nominato presidente.

L’assemblea ha inoltre approvato la Politica di Remunerazione della Banca per l’esercizio 2021 e deliberato la destinazione dell’utile netto risultante dall’esercizio 2019, pari a 6.726.350 euro, interamente a riserve di utili.