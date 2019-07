Banca Popolare Vicenza, Commissari annunciano vendita quota ARCA

editato in: da

(Teleborsa) – I Commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa, annunciano il closing della vendita della partecipazione detenuta dalla banca vicentina in Arca Holding, consistente in poco meno di 10 milioni di azioni azioni ordinarie, pari al 19,999% del capitale sociale di Arca.

La quota è stata ceduta a BPER Banca in ragione di poco più di 6 milioni di azioni e Banca Popolare di Sondrio per quasi 4 milioni di azioni. Il controvalore per l’acquisto della partecipazione è stato integralmente corrisposto dagli acquirenti.

Nell’ambito dell’operazione BPVI è stata assistita dagli advisors “Jenny Avvocati” per gli aspetti legali e “Vitale & Co.” per gli aspetti finanziari.