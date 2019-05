Banca Popolare Spoleto, assemblea approva incorporazione in Banco Desio

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Popolare di Spoleto ha approvato il progetto di fusione per incorporazione nella controllante Banco di Desio e della Brianza.

La fusione prevede un concambio pari a 1 azione ordinaria Banco Desio per ogni 5 azioni ordinarie di Banca Popolare di Spoleto. Nel caso in cui, un azionista di Banca Popolare di Spoleto detenga un numero di azioni BPS che non rappresenti un multiplo di 5, le azioni ammesse al concambio di detto azionista saranno arrotondate per difetto al numero multiplo di 5 inferiore, mentre le azioni residue saranno acquistate da Banco Desio ad un prezzo pari a euro 0,3818, corrispondente ad un quinto della media delle quotazioni giornaliere delle azioni ordinarie Banco Desio, ponderata in base ai volumi di negoziazione, registrate nei giorni di borsa aperta ricompresi nei 90 giorni di calendario antecedenti la delibera di approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di Amministrazione (pari a Euro 1,9092).

A seguito del perfezionamento della Fusione si procederà all’annullamento di tutte le azioni BPS rappresentanti l’intero capitale sociale di Banca Popolare di Spoleto.

A servizio del concambio, Banco Desio delibererà un aumento di capitale del valore di 2,987 milioni di euro, mediante emissione di massime 5.745.807 azioni ordinarie, al valore nominale di euro 0,52. L’Assemblea di Banco Desio è stata convocata per l’approvazione della fusione e dell’aumento di capitale per il giorno 9 maggio p.v., in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 maggio p.v..