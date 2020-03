Banca Popolare Lazio, controllata Banca Sviluppo Tuscia riduce perdita nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Popolare del Lazio fa sapere che il CdA della controllata Banca Sviluppo Tuscia ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019., che chiude con una perdita di esercizio ridotta di 874 mila euro rispetto al rosso di 2,6 milioni del 2018. In sintesi, il bilancio 2019, pur se riferito ad un anno di traghettamento delle attività aziendali, costituisce un significativo primo passo verso il completo risanamento di Banca Sviluppo Tuscia, da completare nell’esercizio in corso.

Tra le componenti più significative del rilancio economico si segnalano l’incremento del margine di interesse (in crescita del 13,3%), la gestione attiva del portafoglio titoli della Banca, la riduzione delle rettifiche di valore nette per rischio di credito, tutti fattori che derivano dalla ristrutturazione organizzativa. Trattandosi di un esercizio di transizione per la costituzione del nuovo Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, appare meno brillante l’andamento degli stock rappresentativi dell’attività tipica di raccolta e di impieghi, caratterizzato da fisiologiche flessioni derivanti dal prolungato stallo commerciale conseguente alla lunga fase di repricing e di omologazione dei sistemi operativi con la Capogruppo.

Importante il rafforzamento della base patrimoniale, in virtù dell’operazione di ricapitalizzazione portata a compimento dalla Capogruppo.