Banca Popolare di Spoleto, approvato bilancio al 31 dicembre 2018

(Teleborsa) – Approvato in data odierna dall’ assemblea degli azionisti il bilancio di Banca Popolare di Spoleto. Stando ai dati riportati nel documento l’istituto presente con 119 filiali in 5 regioni del centro Italia, ha incrementato il totale delle masse amministrate della clientela al 31 dicembre 2018 di circa 5,4 miliardi di euro, comportando una crescita del dato dell’1,2% rispetto all’esercizio del 2017.

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2018, incluso il risultato dell’esercizio, ammonta a 233 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 273,5 milioni di euro del consuntivo 2017 essenzialmente per effetto della prima applicazione del principio contabile internazionale IFRS9.

Il patrimonio calcolato secondo la normativa di vigilanza, dopo un pay out del 36,02%, ammonta al 31 dicembre 2018 a 283,9 milioni di euro (CET1 + AT1 265,9 milioni di euro + T2 18,0 milioni di euro), rispetto a 280,6 milioni del 2017, per effetto della redditività complessiva dell’esercizio. Al 31 dicembre 2018 il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier1 è risultato pari al 10,8% in aumento se confrontato con il 9,9% precedente, mentre il Total capital ratio è risultato pari all’11,6% (10,7% al 31 dicembre 2017).



L’utile d’esercizio al 31 dicembre 2018 risulta di circa 11,6 milioni di euro, in regressione rispetto ai 14,3 milioni di euro del 2017.