Banca Popolare di Bari, presentato a dipendenti Piano Industriale 2021-2024

(Teleborsa) – Sono stati presentati oggi, durante un incontro online con i vertici della banca, i punti cardine dell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2024 di Banca Popolare di Bari, controllata da Mediocredito Centrale, ai dipendenti dell’istituto e di Cassa di Risparmio di Orvieto (nel gruppo dal 2012).

Il piano si struttura su cinque linee strategiche principali: il riposizionamento strategico nel tessuto economico-sociale di riferimento, una focalizzazione su famiglie e PMI, il rilancio della controllata Cassa di Risparmio di Orvieto, il ritorno alla redditività e il mantenimento di adeguati livelli di liquidità e di solidità patrimoniale.

In particolare, si legge in una nota, Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto “assumeranno il ruolo di facilitatori e aggregatori di interessi sia nella filiera istituzionale di Mediocredito Centrale” (istituto partecipato al 100% da Invitalia) sia, nei territori di riferimento, per i settori merceologici dell’agrifood e del turismo.

“Oggi avviamo ufficialmente il percorso di ricostruzione della nostra identità e del rapporto con i nostri clienti, affiancandoli nel progresso delle loro attività”, ha commentato l’amministratore delegato di Banca Popolare di Bari, Giampiero Bergami.