Banca Popolare del Lazio, nominati i nuovi vertici dopo la ristrutturazione

(Teleborsa) – Banca Popolare del Lazio ha reso noto che il proprio amministratore delegato, Massimo Lucidi, ha rassegnato le dimissioni dalla carica a far data dal primo gennaio 2021, annunciando contestualmente la nomina dei nuovi vertici del gruppo.

Il presidente del consiglio di amministrazione, Edmondo Maria Capecelatro, ha infatti comunicato che, a seguito del progetto di ristrutturazione del gruppo bancario Banca Popolare del Lazio, il CdA ha nominato i nuovi dirigenti che, dal primo gennaio 2021, hanno assunto ruoli apicali della Banca Popolare del Lazio e della controllata Blu Banca Spa (già Banca Sviluppo Tuscia Spa).

Per la Banca Popolare del Lazio sono stati nominati Pietro Musatti come direttore generale e Marco Lenci come vice direttore generale.

Il CdA di Blu Banca Spa, il 29 dicembre 2020, ha nominato suo direttore generale Massimo Lucidi, in sostituzione di Massimiliano Raiola, cessato dalla carica per decorrenza del termine. Fabrizio Giallatini è il nuovo vice direttore generale.