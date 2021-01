Banca Popolare Bari, prima linea manager completa prima fase riassetto

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Popolare di Bari, controllata da Mediocredito Centrale, ha annunciato la nomina della prima linea di manager che riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato Giampiero Bergami. Si completa così una prima fase di riassetto organizzativo che è premessa per il conseguimento degli obiettivi industriali della banca.

Gianluca Caniato è stato designato nuovo Chief Financial Officer, Alberto Beretta Chief Lending Officer, Cristiano Carrus Chief Business Officer, Cathia Cortinovis Responsabile della Funzione Internal Auditing e Franco Rossi Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

“Esprimo grande soddisfazione per il team che siamo riusciti a ingaggiare che rafforzerà la squadra di leader esistente e sarà parte determinante del processo di trasformazione dell’Istituto nei prossimi anni”, ha commentato l’Ad Giampiero Bergami, aggiungendo “si tratta del primo passo di un percorso di rinnovamento che accompagnerà la banca e tutti i suoi stakeholder verso obiettivi sempre più ambiziosi in un momento cruciale per la trasformazione del Paese e per l’intero scenario italiano”.