Banca MPS vola in Borsa dopo annuncio ritorno utile

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per Banca Montepaschi, che archivia la sessione con un forte guadagno del 4,85%. Il titolo ha acceerato nell’ultima ora di trattazione, dopo la pubblicazione dei risultati del semestre, che hanno evidenziato un ritorno all’utle ed una crescita della performance operativa.

L’analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di Monte Paschi, che fa peggio del mercato di riferimento.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banca Monte dei Paschi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 1,109. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,176 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,083.

L’operatività sul titolo appare predisposta soprattutto per quegli investitori avversi al rischio. Il trend si conferma piuttosto costante, con conferme che ci giungono anche dall’incremento dei volumi pari a 6.100.540 rispetto alla media mobile dei volumi dell’ultimo mese fissata a 5.967.552.