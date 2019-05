Banca MPS, utili e ricavi in calo nel 1° trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena alle prese con la trimestrale. Nei primi tre mesi del 2019 l’istituto senese ha realizzato ricavi complessivi pari a 803 mln di euro, in calo dell’8,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente mentre i ricavi crescono di 33 mln di euro rispetto al trimestre precedente.

Il risultato operativo lordo del Gruppo risulta pari a 233 mln di euro (304 mln di euro quello relativo al 1° trimestre 2018), in crescita di 100 mln di euro rispetto al trimestre precedente. Il risultato operativo netto del Gruppo è positivo per circa 69 mln di euro, a fronte di un valore positivo pari a 166 mln di euro registrato nello stesso periodo dell’anno precedente.

Il risultato dell’operatività al lordo delle imposte del Gruppo è stato pari a -23 mln di euro, in calo rispetto ai livelli del 1° trimestre 2018, che aveva registrato un risultato di +111 mln di euro.

Considerando gli effetti netti della PPA (-5 mln di euro), l’utile consolidato del Gruppo ammonta a 28 mln di euro, a fronte di un utile di 188 mln di euro conseguito nello stesso periodo del 2018.

A livello patrimoniale, al 31 marzo 2019 i volumi di raccolta complessiva del Gruppo sono risultati pari a 192,3 mld di euro sostanzialmente stabili rispetto al 31 marzo 2018 e in crescita di 5,4 mld di euro rispetto al 31 dicembre 2018, sia sulla raccolta indiretta che sulla componente della raccolta diretta.

Al 31 marzo 2019 i crediti verso la clientela del Gruppo si sono attestati a 89,4 mld di euro, stabili nel complesso rispetto a fine marzo 2018.

L’esposizione dei crediti deteriorati lordi del Gruppo al 31 marzo 2019 è risultata pari a 16,2 mld di euro mentre quella netta si è attestata a 7,6 mld di euro.

A fine marzo 2019, la posizione interbancaria netta del Gruppo si è attestata a 11,1 mld di euro in raccolta, superiore di 3,0 mld di euro rispetto al saldo registrato al 31 marzo 2018 per l’incremento della riserva obbligatoria solo in parte compensato dall’aumento della raccolta verso banche (PCT).

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 marzo 2019 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 13,3% (rispetto al 13,7% di fine 2018) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 14,7%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla nomina di due vice direttori generali. Giampiero Bergami continua a mantenere il ruolo di Chief Commercial Officer e Andrea Rovellini, oltre a mantenere la carica di Chief Financial Officer, assume la qualifica di Vice Direttore Generale Vicario della Banca.

In rialzo il titolo a Piazza Affari: +1,10%.