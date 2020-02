Banca MPS, utile netto negativo nel 2019. Non centra target reddituali

editato in: da

(Teleborsa) – Banca MPS chiude l’esercizio 2019 con un risultato ante imposte positivo per 53 milioni di euro, rispetto ad un rosso di 109 milioni relativo all’esercizio precedente. Il risultato include componenti non operative negative per 269 milioni di euro. Il risultato netto è invece negativo per 1.033 milioni, in seguito alla revisione del valore delle DTA (Deferred tax assets) per un valore di -1,2 miliardi di euro.

La Banca fa sapere che nel 2019 non ha raggiunto gli obiettivi reddituali previsti dal Piano di Ristrutturazione. Il commitment di Piano prevede che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali si proceda ad una riduzione di costi operativi di 100 milioni di euro rispetto a quelli previsti nel Piano; in questo caso la riduzione dovrebbe realizzarsi entro il 2021.

Dal punto di vista economico, il margine di interesse si attesta a 1.501 milioni (-13,9%), mentre le commissioni sono in calo del 4,8% a 1.450 milioni di euro. Il risultato operativo lordo si attesta a 934 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno

precedente.

Migliora anche la qualità del credito, che si traduce in una riduzione dello stock dei crediti deteriorati lordi di circa 4,9 miliardi nell’anno, portando il valore complessivo a 12 miliardi a fine 2019 (-74%). Il gross NPE ratio si attesta al 12,4% (17,3% nel 2018), raggiungendo con due anni di anticipo l’obiettivo di Piano del 12,9% che era previsto per il 2021

Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2019 il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 14,7% (rispetto al 13,7% di fine 2018) ed il Total Capital Ratio è risultato pari a 16,7%, che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018.

E’ stato completato il programma di emissioni Tier 2 oggetto di commitment con la Commisisone europea, che ha segnato il ritorno con successo sul mercato del funding istituzionale: emessi 0,7 miliardi di euro di Tier 2, due miliardi Senior e due miliardi di Covered Bond.

Le azioni MPS sul mercato stanno cedendo il 2,25%, dopo aver accentuato il calo in seguito ai conti.