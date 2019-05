Banca MPS, Marco Marazia nuovo CEO di Widiba

editato in: da

(Teleborsa) – Cambio della guardia in Widiba, banca online del Gruppo Banca MPS. L‘attuale CEO Andrea Cardamone lascia il testimone a Marco Marazia, direttore commerciale della Banca, il quale assumerà anche la carica di Direttore Generale.

“Sei anni indimenticabili per intensità e contenuti che mi mettono nella condizione di lasciare la gestione di Widiba a un team di professionisti che meritano oggi di essere gli interpreti delle tante nuove iniziative che nei prossimi mesi consolideranno la leadership della Banca– spiega Andrea Cardamone.

Anche, Marco Morelli, Amministratore Delegato di BMPS ha speso qualche parola per il direttore uscente: “Vorrei ringraziare Andrea, anche a nome del Consiglio di Amministrazione di BMPS, per il grande lavoro svolto in questi anni caratterizzati da una grande complessità, per l’incessante ricerca dell’innovazione accompagnata da un confronto sempre costruttivo e stimolante con tutto il management e per aver contribuito a creare una importante realtà bancaria nel nostro Paese”.