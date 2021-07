Banca MPS guadagna il 7% dopo apertura trattative UniCredit-MEF

editato in: da

(Teleborsa) – Amplia il margine di guadagno l’istituto di Rocca Salimbeni, rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,218 con una performance decisamente positiva del 7,46%. Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) svetta in cima all’indice FTSE Italia All-Share (l’aggregazione di tutti i titoli del FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap).

A spingere il titolo della banca senese è l’annuncio di ieri sera con cui UniCredit e il MEF hanno affermato di aver “approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di MPS, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio”. Perciò verranno avviate “interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell’operazione”.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1,25 e successiva a quota 1,307. Supporto a 1,193.