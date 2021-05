Banca MPS, +7% a Piazza Affari mentre prende quota la soluzione spezzatino

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per Banca MPS, che tratta in rialzo del 7,69%, attestandosi a 1,282. L’Istituto di Rocca Salimbeni scambia ai massimi da metà febbraio, risultando il migliore del FTSE Italia Mid Cap. A spingere il titolo sono sempre le indiscrezioni di un uscita del Tesoro dalla banca senese grazie a uno spezzatino delle sue attività.

Nello scorso fine settimana l’AD del Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, ha parlato della possibilità di acquistare le filiali del Sud Italia di Banca MPS. “Noi abbiamo il mandato di concentrarci sul sistema creditizio e finanziario del Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo non fare la nostra parte nell’ambito di un progetto industrialmente sostenibile con logiche, criteri e condizioni di mercato”, ha detto Mattarella in un’intervista a Repubblica.

La soluzione spezzatino prende sempre più quota anche perché il neo-CEO di UniCredit, Andrea Orcel, nelle sue prime interlocuzioni con il Tesoro avrebbe chiarito che per Unicredit comprarsi tutto il Monte non è una prospettiva desiderabile, facendo scendere le quotazioni della cosiddetta “soluzione strutturale”. Ai dirigenti del Tesoro, secondo quanto ha riportato Repubblica, sembra invece che il banchiere romano abbia dato disponibilità a valutare l’acquisto delle attività MPS in Toscana e nel Nordest.

Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,315 e successiva a 1,41. Supporto a 1,219.