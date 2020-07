Banca MPS, 20 milioni a Bricofer con Garanzia SACE

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Monte dei Paschi di Siena ha erogato a favore della Società Bricofer Group un finanziamento di 20 milioni di euro assistito da garanzia SACE, nell’ambito del programma Garanzia Italia.

L’operazione strutturata con una durata di 70 mesi – si legge nella nota – consentirà alla società di fronteggiare l’incremento della necessità di circolante, data l’improvvisa interruzione dell’attività dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19, e permetterà di promuovere progetti di sviluppo del Gruppo per l’ampliamento, la diversificazione e l’innovazione tecnologica della rete vendita.

“Il finanziamento servirà per proseguire anche in questa situazione straordinaria – commenta Massimo Pulcinelli, Presidente del Gruppo Bricofer- e grazie al prezioso supporto di Banca Monte dei Paschi di Siena sarà possibile dare un nuovo slancio alle nostre attività e proseguire nel piano industriale e di innovazione già intrapresi nello scorso anno, consolidando così ulteriormente il nostro brand nel mercato italiano”.

Per Giampiero Bergami, Vice direttore generale e Chief Commercial Officer di Banca Mps “il perfezionamento di quest’operazione ci rende particolarmente orgogliosi perché, soprattutto in questa fase di emergenza, vogliamo supportare concretamente il tessuto economico nazionale. Questo finanziamento sostiene i progetti di una realtà imprenditoriale totalmente italiana, dinamica e innovativa, confermando l’attenzione di Banca Mps per lo sviluppo e la crescita del territorio”.

Dichiara Mario Bruni, Responsabile Mid Market di SACE: “Questa operazione è un ulteriore passo nel percorso che ci vede con Garanzia Italia al fianco delle aziende italiane con l’obiettivo di supportarle sul fronte della liquidità necessaria a superare questo momento complesso. Insieme al sistema bancario, qui rappresentato da MPS , siamo pronti a fare sempre di più per la competitività delle aziende italiane che, come Bricofer, contribuiscono ogni giorno alla crescita economica del Paese”.