Banca Mondiale taglia stime crescita Asia su impatto variante Delta

(Teleborsa) – La Banca Mondiale ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita per la Cina, tagliando però le sue prospettive per il resto dell’Asia a causa dell’impatto della variante Delta del coronavirus sulla regione, che sta causando problemi alla produzione e al turismo. L’economia cinese dovrebbe espandersi dell’8,5% nel 2021, contro una stima di aprile per un +8,1%, mentre il resto della regione dovrebbe crescere del 2,5%, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti. Inoltre, i tassi di occupazione e la partecipazione alla forza lavoro sono diminuiti e fino a 24 milioni le persone non potranno sfuggire alla povertà nel 2021. È quanto emerge dall’East Asia and Pacific Fall 2021 Economic Update della World Bank.

“La ripresa economica dello sviluppo dell’Asia orientale e del Pacifico affronta un’inversione di tendenza – ha affermato il vicepresidente della Banca mondiale per l’Asia orientale e il Pacifico, Manuela Ferro – Mentre nel 2020 la regione conteneva la pandemia mentre altre regioni del mondo aveva più difficoltà, l’aumento dei casi di Covid-19 nel 2021 ha ridotto le prospettive di crescita per il 2021. Tuttavia, la regione è emersa più forte dalle crisi precedenti e con le giuste politiche potrebbe farlo di nuovo”.



Mentre Cina, Indonesia e Vietnam hanno già superato i livelli di produzione pre-pandemia, Cambogia, Malesia e Mongolia lo faranno solo nel 2022 e Filippine, Thailandia e molte isole del Pacifico rimarranno al di sotto dei livelli di produzione pre-pandemia anche nel 2023.

“È probabile che il danno causato dalla rinascita e dalla persistenza di Covid-19 danneggi la crescita e aumenti la disuguaglianza a lungo termine – si legge nel rapporto – Il fallimento di imprese altrimenti sostenibili sta portando alla perdita di preziosi beni immateriali, mentre le imprese sopravvissute stanno rimandando gli investimenti produttivi“. Viene sottolineato che le aziende più piccole sono state le più colpite, mentre le aziende più grandi vedranno un calo minore delle vendite e maggiori probabilità di adottare tecnologie sofisticate e ricevere sostegno dal governo.