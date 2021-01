Banca Mediolanum, volumi intermediati a 1,4 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il mese di dicembre con volumi commerciali complessivi per 1.414 milioni di euro, di cui 1.083 milioni di raccolta netta totale, 316 milioni in erogazioni di mutui e prestiti e 15,3 milioni quale raccolta polizze Protezione.

Il Gruppo annuncia inoltre che il livello di performance fee realizzate nell’anno, incluso quanto già contabilizzato nel corso del 2020, ammonta a 154 milioni.

“Con i fortissimi flussi del mese di dicembre, che ha visto i volumi commerciali raggiungere gli 1,4 miliardi di euro, concludiamo questo 2020 con il record di 10,9 miliardi complessivi”, spiega l’Ad Massimo Doris, aggiungendo che “la raccolta netta totale ha raggiunto il massimo storico di 7,7 miliardi, crescendo del 90% rispetto al 2019, mentre la raccolta in risparmio gestito è stata pari a 4,1 miliardi,

in aumento del 39%”. “Sul fronte dei crediti alla clientela – sottolinea – siamo riusciti a incrementare del 15% i risultati raggiungendo un erogato record di oltre 3 miliardi, mantenendo inalterata la qualità del portafoglio. Anche i premi protezione hanno toccato i massimi con oltre 136 milioni nel 2020, in aumento del 29%, in linea con gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa strategica linea di business”.

Doris prospetta anche un 2021 positivo su cui – conclude – “nutro aspettative ambiziose”.