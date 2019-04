Banca Mediolanum, via libera dell’Assemblea a bilancio e dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi 9 aprile 2019 in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio individuale d’esercizio al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con un utile di Euro 297,3 milioni.

Semaforo verde anche alla distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,40 di cui Euro 0,20 distribuiti in acconto nel novembre 2018; l’importo a saldo di Euro 0,20, sarà pagabile a partire dal 25 aprile 2019 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 24 aprile 2019 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 23 aprile 2019 (cedola n. 7).

L’utile netto consolidato è risultato essere pari a 255,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 382,7 milioni di euro del 2017.

Conferito l’incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 – 2028, fatte salve le cause di cessazione anticipata, alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione come precisate nella Relazione del Collegio Sindacale.

