Banca Mediolanum, raccolta netta da inizio anno a 2,6 miliardi

(Teleborsa) – La raccolta netta in risparmio gestito del Gruppo Banca Mediolanum ha raggiunto 2,2 miliardi da inizio anno. Lo annuncia lo stesso istituto di credito aggiungendo che la raccolta netta totale da inizio anno è pari a 2,6 miliardi di euro.

A fine settembre il dato è negativo per 50 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in Risparmio Gestito è pari e positiva per 183 milioni.

“I flussi di raccolta del mese sono stati caratterizzati dai consueti fenomeni stagionali, in particolare per quanto riguarda l’incremento di attività bancaria in uscita, a cui si è aggiunta quest’anno la concentrazione a fine settembre di scadenze fiscali che normalmente ricadono su più mesi e che da sole hanno pesato per circa 120 milioni” – commenta Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum -. “Desidero però focalizzare l’attenzione sull’ottimo risultato di 183 milioni in risparmio gestito che, se confrontato con i 124 milioni dello scorso anno, segna un incremento del 47% e si contraddistingue come sempre per la grandissima qualità di raccolta. Anche le altre iniziative che ci vedono impegnati nei confronti della nostra clientela proseguono a ritmo sostenuto: l’erogazione del credito ha raggiunto 1,8 miliardi di euro da inizio anno, facendo registrare un incremento del 23% rispetto al 2018; mentre salgono a 8,5 milioni nel 2019 i nuovi premi emessi delle polizze protezione non legate al credito, che crescono del 77%”

