Banca Mediolanum, raccolta netta +252 milioni a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Banca Mediolanum S.p.A. comunica i risultati commerciali del mese di maggio 2018, che si è chiuso con una raccolta netta totale pari a 252 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 180 milioni.

“La raccolta di maggio – dichiara Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum – riflette le condizioni di eccezionale turbolenza sui mercati finanziari e il clima di incertezza dettato da fattori esterni quali le contingenze politiche. La nostra strategia, basata sul lungo termine e sull’efficacia dei piani di accumulo come strumento per approfittare delle oscillazioni dei mercati, fornisce il massimo valore aggiunto al cliente proprio in queste situazioni. Sono convinto, pertanto, che continuare a investire in questi momenti rappresenti una grande occasione per fare la differenza in termini di performance”.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +1,18%.